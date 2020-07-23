男教師發貼文支持特朗普　聲稱遭校方炒魷

美國密歇根州一名男教師聲稱，自己因近日在社交平台Twitter發出有關支持總統特朗普的貼文，遭校方召見之後被解僱，但教區否認教師被炒是因為他支持特朗普。

在沃萊德湖西區高校（Walled Lake Western High School）任教社會學科的庫塞拉（Justin Kucera）說，自己在本月6日在Twitter發出了一篇貼文，內容是「我不要繼續沉默，特朗普是我們的總統」，並轉發特朗普說「學校一定要在秋季重開！！！」的貼文之後，就遭到人事部、校長及督學召開閉門會議要求解釋。

庫塞拉說，在會議結束後，他被告知要選擇被解僱或自動離職，而當他說不會辭職之後，他就被告知上周四（16日）是他的最後工作天。

庫塞拉說，他就自己的貼文帶來負面的注意而道歉，但並非就貼文的內容本身。他稱知道很多人想特朗普失敗，但他認為人們不應該這樣，又指無論是否贊成總統的施政，人們都應該希望總統能夠做得好。

當地有媒體與該校的學生及家長接觸，他們均表示庫塞拉對政治不太理會，是一位支持學生的老師；又指該校區有多名教師曾發出反特朗普的看法，但未遭遇同等結果。不過，奧克蘭縣校區回應庫塞拉被解僱的報道時，否認應庫塞是因為發表支持特朗普的言論而被炒的說法，並稱沒有因他支持特朗普的言論而作出任何紀律行動；但校區亦已私隱為由，拒絕作出更多評論。