華官媒指北京做好應對準備　或拿美駐武漢以外領館開刀

美國近日要求中國駐休斯敦總領事館，在當地周五（24日）下午4時前關閉。內地官媒周四（23日）發評論文章稱，北京已做好應對的準備。美媒消息指，美國國務院早前已知會中方，不會重開駐武漢總領事館；但內媒則指，北京或拿美國駐武漢以外的領館開刀。

美聯社引述美國特朗普政府一名匿名官員指，美國國務院早前已知會中方，不會重開因新冠肺炎疫情而在今年1月起關閉的美國駐武漢總領事館，又指此舉或可緩和中方的反應。英媒較早前消息指，中方可能關閉美國駐武漢總領事館報復。但內媒消息則指，英媒的消息似有引導中方之嫌，中方或拿美國駐武漢以外的其他領館開刀，讓美國感到痛；又指中國反制的方法頗多，如對美駐港澳總領館下手，即使不關閉，把其人數減掉一大半，只給它留100、200人，「也會讓華盛頓疼得不得了」。

內地官媒周四發評論文章稱，形容中方對美做法既意外亦不意外，怒斥美政客近日種種出格的行為，此僅是其中一件，對此表示不意外；但意外的是對正常建交國而言，「這事很嚴重」。官媒強調，中國政府和民眾已做好應對的準備。

文章認為，美方無端製造這宗事件，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定。針對美方強調此舉目的是「為了保護美國的知識產權和美國人的私人訊息」，文章形容是美國政客正在全世界面前演「醜惡秀」，「滑天下之大稽」。

文章指，美國一些政客四面樹敵，令美國人民付出代價，為全球帶來不確定因素；而美方上述行為沒有任何正當理由，毫無道義和底線可言，強調對方對華出現了嚴重的戰略錯誤，是傲慢更是愚蠢。官媒認為，若對方一意孤行，中國政府必將採取一切必要措施。