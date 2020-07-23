拜登德州民調報捷　批特朗普為首名種族主義總統

美國大選臨近，民主黨總統參選人、前副總統拜登在民調佔優，在周三（22日）公布的最新民調中，竟在傳統共和黨州份德州的支持度，領現任總統特朗普1點。拜登同日繼續乘勝追擊，炮轟特朗普是美國「第一位」種族主義總統，並暗示他在種族主義上借題發揮，意圖轉移自己抗疫不當的視線。

拜登在一個國際工會組織的視像會議期間，有人抱怨疫情當下爆發的種族主義及特朗普以「中國病毒」代稱新冠病毒。拜登回應指：「他（特朗普）根據人們的膚色、國籍和來自哪裡來處理問題的方式絕對令人作嘔。」他聲稱在特朗普之前，沒有在任的共和黨或民主黨籍總統做過這樣的事。

特朗普同日在白宮新聞發布會回應拜登言論，反駁指自己為美國黑人做的事情比任何人都多，不遜於已故總統林肯。包括美國首位總統華盛頓等多任總統都曾是奴隸主，國內種族爭議非一日之寒。拜登誓言，他將在當選後的100日內開始解決制度性種族歧視問題。

奎尼匹克大學周三發表的民調顯示，拜登在德州獲45%選民表態支持，領先特朗普的44%。德州是共和黨票倉，共和黨總統候選人自1980年以來的每屆大選，均在德州勝出，包括在上屆大選中以52%優勢勝出的特朗普。分析指，上述民調結果反映特朗普在爭取獨立選民的游離票源上遇上困難。