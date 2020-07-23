新冠肺炎︰日增逾6萬新症　博爾索納羅三度檢測仍確診

拉丁美洲疫情嚴峻，其中巴西更穩居全球第二。總統博爾索納羅早前染疫，其辦公室周三（22日）公布，他在周二（21日）得出的第三次檢測結果，仍然再次呈陽性反應（即帶有病毒）。另外，有一原住民首領確診後情況急轉直下，需要緊急送院治理。

博爾索納羅自本月7日染病後，已進行2次確診測試。其辦公室表示他現在狀況良好，並有醫療團隊陪同。就目前狀況，博爾索納羅表示會延長隔離時間2周，亦會押後接下來的行程。

另外，一名偏遠部落的原住民酋長阿里塔納（Aritana Yawalapiti）近日確診染疫，但拒絕離開村落接受治療。但至周三，其病情惡化需要吸氧，終同意前往戈亞尼亞（Goiânia）中部的醫院求診，現入住深切治療病房。

巴西過去一日確診人數單日增加超過6.7萬，創單日新高，另再多1284人病歿。全國累計感染人數逾222萬，而累積死亡人數8.2萬。另在阿根廷，國內亦錄得破紀錄的5782宗單日新症，全國近14.2萬人染疫。拉美洲的感染人數已突破400萬。