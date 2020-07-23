印太軍演中澳艦隊一度對峙　美偵察機飛入南海黃海

美國近日在南海的軍事活動頻繁，與中國的角力持續不斷。列根號航空母艦戰鬥群周三（22日）繼續聯同澳洲海軍及日本海上自衞隊在區內軍演，據報期間澳洲準航母艦隊一度在南沙群島附近，與中國海軍對峙。同日，美軍再次派出偵察機飛入南海及黃海。

澳洲廣播公司周三報道，澳洲艦隊的坎培拉號兩棲攻擊艦、霍巴特號驅逐艦、斯圖爾特號、阿蘭達號護衛艦以及天狼星號綜合補給艦，一行5艦在南海軍演、駛經南沙群島附近時，與中國海軍艦隻對峙。報道強調，其時澳洲軍艦並無進入南沙群島12海哩以內。

澳洲國防部則發聲明指，澳方的整個部署過程中，與外國軍艦的意外互動，是安全和專業的。聲明強調︰「在部署期間進行的活動，是澳洲國防力量在整個印太地區的年度常規活動的一部分。」

與此同時，美軍周三亦派出海軍P8A海上巡邏機，飛至台灣以南的南海海域，西飛一段距離後折返。另一架美國陸軍的RC-12X護欄偵察機，則是從美軍駐南韓基地起飛後，在黃海上空飛行一段距離。此前，美國空軍在上周一（13日）、上周三（15日）、上周五（17日）及周二（21日）均有派出E8C偵察機飛入南海。