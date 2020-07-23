新冠肺炎：加州確診成全國之首　福奇警告病毒難根除

美國的新冠肺炎疫情擴大，加州病例突破40萬大關，超越紐約州成為全美最多。過敏與感染疾病研究所主任福奇周三（22日）警告，新冠病毒無法根除，只可靠疫苗等手段控制至較低水平；他的說法，再與總統特朗普周二（21日）重申病毒會消失之見相悖。

福奇受訪時表示，新冠病毒在人與人之間傳播效率高、能產生群體廣泛症狀，認為它不會如沙士（SARS）病毒般受控消失。但他指，世界各國仍可結合良好公共衞生措施、一定程度的全球群體免疫和疫苗，在今年或明年令新冠病毒得到控制。

特朗普周二事隔近3個月再次主持新冠肺炎疫情簡報會，但身為抗疫小組成員的福奇及女成員比爾克斯（Deborah Birx）均不在場。有學者認為，此舉是為了避免記者即場要求專家即場查證事實（Fact Check），導致特朗普難以說出誤導民眾資訊。

另外，有鑑秋季入學的國際新生將無法取得學生簽證赴美，哈佛大學宣布將大學一年級課程全數轉為網上教學；獲取錄新生可選擇留在自己的國家網上學習，或在下周五（31日）前決定是否延遲入學。

美國周三（22日）錄得超過1100宗新增死亡個案，是自5月底以來新高；同日新症增幅更突破7萬宗，全國累計410萬人染疫，逾14.6萬人病死。俄亥俄州、印第安納州和明尼蘇達州等，周三均下達強制口罩令，加緊防疫。