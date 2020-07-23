禁聯邦僱員在工作設備下載TikTok　將交參議院表決

中國影片分享平台抖音海外版TikTok成為美國政界攻擊目標，美國參議院國土安全及行政事務委員會周三（22日）一致通過《國防授權法案》修正案，禁止聯邦政府僱員在工作設備下載TikTok，下一步將送交參議院投票表決，一旦通過將成為法律。

該提案由共和黨眾議員巴克（Ken Buck）提出，作為《國防授權法案》修正案的一部分，周一（20日）在眾議院以336票對71票獲得通過。TikTok回應指，保護用戶私隱及其安全體驗是最優先的事，並指數百萬美國家庭用TikTok進行娛樂活動和表達創意，相信這並非聯邦政府設備的用途。

提案禁止聯邦政府僱員、國會議員和其員工，在政府設備下載TikTok。有消息指，TikTok母公司字節跳動正研究戰略替代方案，包括分拆TikTok為美國公司等。

英國《金融時報》則引述兩名知情者消息報道，一班由投資公司大西洋大眾公司及紅杉資本為首的投資者，有意從字節跳動收購TikTok，令後者有望避過白宮的封殺。消息指，有關投資者正與美國財政部及監察機構磋商，研究將TikTok轉離其中國母公司，能否解決華府對它的憂慮。