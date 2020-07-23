中部洞穴出土石器　證人類抵北美較現知早1萬年

墨西哥有考古學家周三（22日）發表報告，指在中部薩卡特卡斯州一個洞穴遺址內，發現一些遠古石器，證明人類早在逾2.6萬年前已在北美洲生活，較現時一般認為的早至少1萬年。

考古學及人類學界普遍認為，人類最早於約1.5萬至1.6萬年前，從東亞經現時白令海峽的陸地，徒步抵達北美洲。墨西哥薩卡特卡斯自治大學的考古學教授阿爾代萊安（Ciprian Ardelean）和他的團隊，在該州海拔2440米阿斯蒂列羅山上的奇基韋特洞穴（Chiquihuite Cave）遺址發掘時，於3米深的沉積物下找到約1900件人造石器工具碎片。

經放射性碳測年鑑定後，證實這些石器可追溯至2.65萬年，甚至是3萬年前的上一個冰河時期前。阿爾代萊安表示，出土的碎片中，其中3塊石灰石刻意製作成尖石及切割片，可能是美洲地區迄今發現的最古老人類工具。

阿爾代萊安相信，史前人類可能曾在嚴冬時於奇基韋特洞穴暫住一段時間，但他明言遺址中未發現人骨或人類DNA，認為考古學界可根據是次發掘，於現時理論以外繼續探討人類的遷徙史。有關研究刊於《自然》期刊。