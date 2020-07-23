Twitter︰名人網攻案中36帳戶私訊外洩　包括荷蘭官員

社交網站Twitter上周三（15日）有45個認證帳戶遭黑客入侵，受害者包括多名美國政要和富商。Twitter周三（22日）進一步公開調查進度，指黑客至少閱讀了36個帳戶的私訊對話，其中包括一名荷蘭民選官員。

Twitter在其支援帳戶及網誌中公布，除了該名荷蘭官員外，未發現有其他官員人的訊息遭到截取，目前正聯絡受影響的用戶。至於私訊外洩的帳戶是否包括「藍剔」認證帳號，Twitter則拒絕回答。

是次黑客網攻事件中，有45個帳戶遭黑客入侵，並發文試圖騙取比特幣（Bitcoin）。其中有8個帳戶被黑客透過「你的Twitter數據」工具下載資料，但均非已認證帳戶；相信它們是經由電話或電郵被入侵，而非密碼外洩。

上周的Twitter大規模網攻受害人眾多，當中不乏名人，包括民主黨總統參選人拜登、前總統奧巴馬，亦有富商如彭博、Tesla行政總裁馬斯克、亞馬遜始創人貝索斯、股神巴菲特及聲稱有意選總統的饒舌歌手Kanye West等。