美參議院通過國防授權法案　建議邀台參與環太平洋軍演

美國參議院於當地周四（23日），以86對14大比數通過2021財政年度國防授權法案，內容建議，美軍需具備拒讓中國迅速控制台灣以造成既成事實的能力，並建議邀請台灣參與環太平洋軍演。

法案涉及台灣的部分指出，《台灣關係法》與六項保證是美台關係的基礎，《台灣關係法》中未限制美國盡可能深化雙邊廣泛、緊密與友善關係，包括國防關係。該法的實施與執行應隨着政治、安全、經濟動態與情勢而有所改變。

根據《台灣關係法》，任何企圖以非和平方式決定台灣前途的舉動，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，美國會對此表達嚴重關切。同時，中國對台灣加強脅迫與侵略性行為，包括針對台灣持續增加的軍事演練，都與和平決定台灣前途的預期背道而馳。

法案建議邀請台灣參加環太平洋軍事演習（RIMPAC）、美軍歐文堡國家訓練中心（NTC）聯合訓練與雙邊軍演及訓練，擴大台灣軍人在美受訓的可能。另依據《台灣旅行法》，建議增加美台高級軍事將領交流、擴大軍事醫療與人道災難救助合作等；美國國防部應派遣美軍醫療艦停泊台灣，以便繼續進行美台針對新冠肺炎疫情的合作。

日前通過的眾院版本國防授權法案，內容與參院版本有差異，兩院將協商達成最後共同版本，經兩院重新表決通過後，才能送交白宮由總統特朗普簽署生效。