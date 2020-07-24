美F15戰機敍上空飛近　伊朗民航機急下降致4傷

波斯灣局勢未穩之際，伊朗傳媒周四（23日）報道，一架伊朗客機飛往黎巴嫩期間，在敍利亞上空遭兩架美國戰機飛近至100米內的具「侵略性」的距離。美國國防部其後確認，美軍派出兩架F15戰機飛至該架客機的可視範圍，但保持了1000米的安全距離。

伊朗國營電視台周四報道，一架載有150名乘客的馬漢航空公司IRM1152航班，由德黑蘭飛至黎巴嫩貝魯特期間，遭兩架自稱為美國人的飛機接近。報道形容有關美國飛機舉動危險，馬漢航空的機師需即時下降以避免相撞，導致機上4名乘客受輕傷。網傳機上片段可見，事發時客機搖晃，乘客尖叫聲四起。

伊媒最初報道時，指涉事飛機屬於以色列；惟以色列國防軍同日發聲明否認。美國國防部發言人烏爾班（Bill Urban）事後證實，涉事飛機為美軍F15鷹式戰機，是由敍利亞伊拉克邊境阿爾坦夫（Al-Tanf）美軍基地起飛。他指，戰機為確保空域安全而進行目測檢視，發現該飛機是民航機後，已即時拉開距離。

該班馬漢航空的空中巴士A310事後安全飛抵貝魯特，目前已返航德黑蘭。伊朗外交部發聲明指，目前正調查有關飛機的事件，以考慮採取必要的政治及法律行動回應。