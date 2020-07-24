美調查人民幣匯率過低　華商務部堅決反對兼斥違規

美國早前針對中國產的索帶產品，展開反傾銷反補貼調查程序，其中首次對「低估人民幣匯率」項目進行調查。中國商務部周四（23日）晚表示對此「堅決反對」，敦促美方遵守現有國際規則，停止針對低估匯率問題進行反補貼調查。

中國商務部貿易救濟調查局負責人在新聞稿中表示，匯率問題超出了世貿組織規則下，單一成員國進行反補貼調查的權限。他又批評︰「即使按照美國法規，申請人的申訴內容也存在大量錯誤，不具備財政資助、利益授予和專向性等反補貼必備要素。」

貿易救濟調查局負責人強調，中國以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，認為「人民幣匯率處於合理均衡水平，並沒有被低估」。他續指，2005年以來，人民幣對美元已累計升值超17%，是二十國集團（G20）中最強勢的貨幣，在全球範圍內也是升值幅度最大的貨幣之一。

該負責人指控，美國在今年2月修改法規，以對別國匯率進行反補貼調查，已涉嫌違反世貿規則，受到多方面反對。他稱︰「中方敦促美方遵守現有國際規則，停止對所謂『人民幣匯率低估』進行反補貼調查。」

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