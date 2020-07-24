拜登佛州民調領先13個百分點　偕奧巴馬轟特朗普卸責

美國大選在即，周四（23日）公布的最新民調中，民主黨總統參選人拜登在關鍵搖擺州佛羅里達州的支持度，領先現任總統特朗普13個百分點，優勢持續擴大。拜登同日公布與前總統奧巴馬對談的片段，一唱一和批評特朗普逃避抗疫不力的責任。特朗普則反唇相譏，指是奧巴馬政府表現太差，自己才會當選。

選戰白熱化下，拜登與奧巴馬周四同步在Twitter公布對談片段。片中可見，兩人分別坐在寬敞房間兩端的梳化上，同場對談的同時有保持社交距離。拜登在片中稱︰「你能想像你還在任總統時，站起來說︰『這不是我的責任』嗎？」奧巴馬則回應︰「我倆在位時，嘴裏吐不出這種話。」

拜登又批評，特朗普對在新冠肺炎疫情中陷入困境的人民，欠缺同理心，形容「他完全無法感同身受」。奧巴馬則附和道︰「當你願意聆聽他人的經歷，這就是具備領導能力的迹象。」強調了拜登親民的形象，以及與特朗普的對比。

奧巴馬是Twitter上追隨者最多的用戶，追隨者多達1.2億，其高人氣料有助拜登選情。特朗普隨後亦在Twitter上回應反擊︰「記住，要不是他們，我根本不會在這個位置。他們在任時表現差劣！」

奎尼匹克大學周四發表的民調顯示，拜登在佛州獲51%選民表態支持，大幅領先特朗普的38%。拜登在4月時，於佛州民調僅領先特朗普4個百分點。但此後數月來，佛州成為國內疫情重災區，有7成選民認為州內疫情失控，逾6成人認為共和黨籍的州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）重啟經濟操之過急。