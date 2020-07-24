華駐休斯敦總領事：不會按美要求閉館　北京已提抗議

美國政府周二（21日）要求中國於香港時間周六（25日）凌晨5時前關閉駐休斯敦總領事館，中國駐休斯敦總領事蔡偉周四（23日）接受美媒POLITICO訪問，揚言不會按美方要求關閉總領事館，北京方面亦已經提出抗議，在得到進一步通知之前，總領事館一切照常運作，會看看到時有甚麼事會發生。

蔡偉表示，總領事館周四正常運作，會看看明天發生甚麼事，但拒絕透露更多。他說北京要求美國撤回決定，認為美方要求不符合維也納公約及國際外交慣例，違反中美領事協議。他表明，中方做好最壞準備，已對華府提出強烈抗議，敦促美方放棄及撤回錯誤決定。

蔡偉強調自己是中國政府在休斯敦的最高代表，但有專家估計他不似有權自行決定是否讓總領事館繼續運作，指出中國外交官必須聽從北京命令，中美有可能透過後門途徑討論事態，北京可能到最後一刻向總領事館下達指令。

專家表示，拒絕關閉領事館是中美關係史無前例，美國於2017年要求俄羅斯關領事館時，俄方亦無拒絕。不過，若北京試圖繼續營運休斯敦總領事館，華府可撤銷蔡偉及其員工的簽證，允許聯邦人員拘捕他們及可能驅逐他們出境。目前未知關閉總領事館的要求是否包括驅逐蔡偉及其員工，但蔡偉向POLITICO稱他沒有即時計劃離開美國。

美國指控休斯敦總領事館從事間諜活動，蔡偉反駁稱總領事館遵從國際協議，與其他國家的行動無異，包括美國，強調所行動合法，並否認職員周二（21日）在總領事館內焚燒機密文件。他指總領事館進行的是「口罩外交」，批評美國雙重標準，視中方捐口罩為有幕後動機，目的是提高中國共產黨的形象。他強調中國是共產國家，政府就是中國共產黨。