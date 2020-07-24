新聞時序：中美角力升溫　特朗普兩度稱可斷交

中美互關總領事館令兩國關係繼續升溫，雙方近月在香港、新疆、台灣、、南海、新冠肺炎等問題角力加劇，美國總統特朗普先後簽署多項法案向中方施壓，更兩度威脅美國可切斷與中國的關係。中國亦連番反擊，制裁部分美國政要及限制他們入境

2020年

2月18日

美國國務院把4間中國官媒定為外國使團。翌日，北京宣布立即吊銷《華爾街日報》3名駐京記者的簽證。

3月3日

美國政府限制5間中國駐美國官媒的人員數量。

3月26日

美國總統特朗普簽署《台北法案》。

5月13日

特朗普在Twitter表示就算與中國簽100份貿易協議都無法彌補新冠肺炎疫情造成的人命損失，聲言不排除全面切斷兩國關係。

5月29日

全國人大授權人大常委會訂立《港區國安法》後，特朗普威脅撤銷香港特殊待遇，制裁侵犯人權的中港官員，並禁止與解放軍有聯繫的中國研究生入境，並加強監管在美國上市的中概股。

6月22日

美國國務院宣布把中國官媒中國中央電視台（CCTV）、中新社、《人民日報》和《環球時報》在美分支列入外國使團名單。

6月17日

特朗普簽署《2020年維吾爾人權政策法案》。同日，美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在夏威夷會面，談及台灣、香港、新疆及疫情等議題。

6月18日

特朗普在Twitter發文稱在各種情況下，美國絕對保留與中國完全脫鉤的政策選項。

6月26日

美國宣布對削弱香港人權和基本自由的中共官員實施簽證限制。

6月29日

中國宣布限制在涉及香港問題上表現惡劣的美國人員簽證。

7月7日

美國因不滿世界衞生組織處理新冠肺炎疫情偏袒中國，當日知會國會及聯合國正式退出世衞，明年7月生效。同日，美國國務院對西藏的中國官員實施簽證限制，中國翌日宣布對在涉藏問題表現惡劣的美方人員實施簽證限制。

7月9日

美國財政部宣布制裁4名涉侵犯新疆維吾爾族人權的4名中國官員，凍結各人在美國資產，禁止在美人士與他們交易。

7月13日

美國正式拒絕承認中國「九段線」主張，斥中方在南海的行為非法。

7月14日

美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令終止香港的特殊待遇地位，有意暫停與香港的引渡協議，終止向香港警察或其他部隊提供訓練。同日，中國宣布就美國對台售武制裁美國軍火公司洛歇馬丁。

7月20日

美國商務部制裁11間華企，指涉侵犯新疆人權。

7月21日

美國要求中國在7月24日關閉華駐休斯敦總領事館。總統特朗普翌日揚言或關閉更多中國駐美外交機構。

7月24日

中國宣布關閉美國駐成都總領事館，撤銷運行許可。