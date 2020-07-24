美媒：大疆涉擅自收集用戶手機資訊　繞Google審查

美媒周四（23日）報道，中國無人機製造商大疆創新一個Android手機的無人機控制應用程序有安全漏洞，會擅自收集用戶手機資料，並繞過提供Android系統的Google審查，直接為用戶更新手機程式。

《紐約時報》指，法國的Synacktiv和美國的GRIMM公司發表安全報告，指大疆一個驅動和控制無人機的Android程式收集大量個人信息，可能會被中國政府利用。報告發現涉事程式不單可以收集用戶的手機資訊，更可在不經過Google審查的情況下，在手機更新它們，這或違反Google的Android開發者服務條款。

研究人員表示，用戶很難查看相關變化，即使涉事功能看上去關閉了，但實際上亦在等待遠方的指令。Synacktiv研究員續指，大疆有問題的手機程式不僅收集無人機活動數據，還有用戶手機的其他資料，稱看不到公司這樣做的原因。

大疆發言人回應稱，自動更新手機程式目的是阻止用家透過擅自改裝，突破無人機原廠設定的飛行高度等限制，強調個別國家對無人機的飛行高度和使用地區均有設限，自動更新程式是安全措施，以免用戶誤墜法網。發言人又指，所有政府和企業版的手機程式，均沒有相關功能。Google則指會檢視上述報告。