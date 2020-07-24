世越號太子爺涉貪污紐約被捕　將引渡回韓

俞赫基（小圖）在紐約被捕；大圖為世越號當年沉沒的情況。（Getty Images圖片）

美國司法部周四（23日）表示，南韓世越號已故船主俞炳彦的次子俞赫基，涉貪污於周三（22日）在紐約威斯特徹斯特縣家中被捕。司法部指，今次是應南韓檢方的引渡要求而拘捕俞赫基。

擁有世越號的清海鎮海運公司由由俞氏家族掌控，他們被指利用公司和名為「救援派」的新興教會挪用公款、洗黑錢及逃稅，涉款達1.69億美元（約12.4億港元）。俞炳彥的女兒2014年在法國巴黎被捕，長子同年因貪污判囚3年。俞赫基則匿藏美國多年，南韓向美國提出引渡要求，至周三被捕。紐約南區檢方和司法部協助南韓引渡，韓方亦證實與美方合作加快引渡。

南韓指控俞赫基詐騙2300萬美元（約1.8億港元），他擁有清海鎮海運公司20%股份，是俞氏家族生意和「救援派」的實質領袖。美方表示，南韓認為俞氏家送貪污不是世越號沉沒主因，但加劇其安全風險，而為掩飾挪用公款，清海鎮海運的船經常超載。

2014年4月16日，世越號前往濟州島途中在西南部珍島附近沉沒，船上載有476人，結果有304人死亡。隨行的檀園高中學生有75人生還，他們已於2016年畢業。