涉助特朗普業務兼發歧視言論　美駐英大使受查

美媒近日披露，美國駐英大使約翰遜（Woody Johnson）疑為總統特朗普向英國政府施壓，要求把英國高爾夫球公開賽移師到特朗普名下的度假村舉行，並多次發表涉種族和性別歧視的言論。二人周三（22日）均否認指控，美國國務院監察部門已對約翰遜展開調查。

約翰遜涉嫌利用其職務令特朗普獲得生意利益，知情人士透露，約翰遜前年2月曾向大使館多人提到，特朗普要求他游說英方將英國高爾夫球公開賽，移師到特朗普集團位於蘇格蘭南艾爾郡的坦伯利高爾夫球度假村舉行。約翰遜疑受壓下不理其他人的勸阻，終向時任英國蘇格蘭事務大臣萬達偉提出有關建議。

約翰遜亦被指，曾發出對黑人男性以偏概全的種族歧視言論，並質問為何黑人社區要慶祝「黑人歷史月」；又抗拒舉辦傳統活動「國際婦女節」，反問為甚麼必須這樣做，並針對女性的外表發出「令人不適」的言論。

約翰遜在Twitter反駁，稱自己一直遵守道德規範及其辦公室的要求，並指上述指控失實，有違他一貫作風及價值。特朗普否認曾與約翰遜談及有關事宜。英國政府亦發聲明指，約翰遜未曾向萬達偉提出有關英國高爾夫球公開賽或任何體育賽事的請求。