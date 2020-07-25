印度擬增購美製巡邏機　加強軍力抗華

印度與中國爆發邊境流血衝突後，在軍事方面加強與美國的合作。當地傳媒周六（25日）引述消息報道，印度正式啟動6架美製P8I海上巡邏機的採購程序，並計劃向美國加快採購6架MQ9武裝無人機，以加強海空兩方面的軍事力量。

印度2009年同意以21億美元（約163.8億港元），向美國採購8架P8I，至2016年又斥資11億美元（約85.8億港元）追購多4架同款軍機。消息人士表示，今次再增購的金額達18億美元（約140.4億港元），現時有待華府接受及美國國會批准，預計明年初簽約完成交易。P8I配備電子光學感應器，可發射反艦導彈及魚雷。

與此同時，印度軍方正審視「緊急採購」MQ9的方案，去年有報道指將採購30架，陸軍、海軍及空軍各分配10架。由於費用高達35億美元（約273億港元），導致遲遲未能簽署最終合約，所以現時考慮或為每個軍種加快採購2架無人機。

另外，印度外交部周五（24日）表示，中印兩國外交官當天展開談判，並未取得明顯突破，仍然在「中印實際控制線」問題僵持；雙方高級軍事指揮官短期內將再度會面，確保迅速完成邊境部隊撤離。中國外交部暫未公布有關訊息。