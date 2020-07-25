新冠肺炎：連續4天單日增逾千死　南部疫情或已到頂

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，已是連續4天錄得單日死亡個案新增1000宗以上。不過，白宮抗疫小組顧問周五（24日）表示，國內南部及西部的重災區或許已經捱過最艱難的時期。在兒童傳染問題上，她則表明，10歲以下的兒童傳播病毒的程度仍未有定論。

抗疫小組成員比爾克斯（Deborah Birx）受訪時表示，德州、加州、亞利桑那州及佛羅里達州在過去4周的染疫人數急升，但現時已出現平穩迹象。另外，就國內學校秋季復課事宜，她指出18歲以下人士染疫的病情通常較輕，但強調目前10歲以下孩童感染後、是否容易傳染他人，仍是未知之數。

比爾克斯舉例指，南韓有相關研究發現，10歲以下的學童比成人不易染疫；但10至19歲的染疫風險卻比成人高，因此不能斷言美國學童會否成為快速播毒的媒介。然而，特朗普周三（22日）對自己的14歲兒子及孫兒復課表示放心，稱小朋友有強壯的免疫系統。

除美國過去一日增加7.2萬宗新例，超過1019人病歿，全國累計確診個案逾68.8萬。疾病控制及預防中心（CDC）周三發出新指引，新冠肺炎患者若只呈輕微至中等病徵，只需隔離10日，回到工作崗位前都無需再重新接受檢測。