6旬翁國家公園跌斷腳　荒漠求生40小時獲救

主角在空無一人的野外受了重傷，結果叫天不應，叫地不聞，是荒野求生電影的常有情節，觀眾往往看得膽顫心驚。不過這種嚇人情節在現實中也會上演，美國加州東南部的約書亞樹國家公園近日就有一名6旬行山客不慎跌斷腳，高溫下受困荒漠40小時，所幸最終獲救。

67歲的靈高（Robert Ringo）周五（24日）受訪，憶述他上周四（16日）前往約書亞樹國家公園徒步旅行，未料走至公園一處山丘時意外跌倒，大腿股骨當場受創斷裂。雖然受傷，但在溫度高達攝氏43度的地上暴曬始終不是辦法，於是靈高忍着劇痛，設法坐起身，並等待別人前來營救。

由靈高拍攝片段可見，他掙扎移動傷腿及躺在一塊石頭旁，再把帽子架在一根樹枝上為自己遮擋烈陽，一邊大聲呼救。這個行山「銀髮族」猶有餘悸稱：「我不能站，不能說話，不能坐，也絕對不能走路。」並透露受困期間全賴攜帶的2公升水及採摘漿果保命。

靈高的手機在荒野失去信號，幸好他一向行山前會先向家人報備，其家人遍尋不果後報警求助。救援直升機上周六（18日）找到靈高後，將他緊急送院救治，接受手術後已無大礙。