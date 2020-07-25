繞過軍控制度　放寬售大型武裝無人機

美國總統特朗普上任後積極出口軍火，國務院周五（24日）公布新政策，繞過有35個成員國的導彈技術控制制度（MTCR），今後向其他國家出口大型武裝無人機。

國務院政治軍事事務助理國務卿庫珀（R. Clarke Cooper）表示，華府引用「國家酌情權」，繞過軍控協議對出口大型武裝無人機的限制，已獲特朗普批准及即時生效。白宮指這改善美國夥伴的能力，並提升美方的經濟安全，但民主黨參議員梅嫩德斯批評，人權侵犯者將獲得最致命的美製武器，華府此舉破壞美國對外的國際合作。

部分華府官員認為，中國不是MTCR成員國，可以出口翼龍2這類大型武裝無人機，而性能相同的美製MQ9無人機則被禁出口，令美方無法在軍用無人機市場與中方競爭。MTCR禁止出口酬載量500公斤、飛行300公里的無人機，國務院及國防部官員、部分國會議員認為，出口這類無人機後，外國得以複製相關技術及自行生產。

美國、加拿大、德國、法國、意大利、日本及英國1987年聯手成立MTCR，目的是阻止核武擴散，它限制出口導彈及相關零件，有效拖延伊拉克及埃及的導彈計劃。