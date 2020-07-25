UFO調查報告將出爐　傳部分殘骸非人造

美國國防部一直研究不明飛行物體（UFO），更公開戰機機師拍到的片段，引起外界熱議。《紐約時報》周四（23日）報道，美方擁有這些物體的殘骸，曾參與有關計劃的天體物理學家指至今無法確定來源，因此相信不是來自地球。

美國國防情報局2007年展開「先進航天威脅識別計劃」，直至2017年才由傳媒披露曝光，但國防部當時聲稱計劃2012年起停止。惟《紐約時報》指該計劃只是「改頭換面」，根據上月參議院情報委員會的報告，海軍情報局旗下設有名為「不明空中現象工作組」，使「收集及匯報目擊無法解釋的空中物體程序標準化」，並且需要在相關情報授權法案通過後180天內，向公眾報告部分發現。

報道指軍方的目標是查出這些不明空中物體，是否來自其他國家，特別是美方的潛在敵人，以及這些國家是否擁有可威脅美國的先進飛行技術。共和黨參議員魯比奧本月受訪表示，最關注針對美軍基地上空的不明飛行物報告，而查出幕後黑手符合政府利益；又擔心這涉及中國及俄羅斯，證明兩國在技術上領先美國。

外界另一個關注點，就是美國是否擁有這些UFO的殘骸。《紐約時報》指部分取回的殘骸其後經實驗室證實是人類製造，包括一些不尋常的金屬碎片。惟自2007年起參與國防部UFO計劃的天體物理學家戴維斯（Eric W. Davis）指，由於部分殘骸經研究後無法確定其來源，因此他推斷這是「我們無法做出來」的。

戴維斯又稱，去年10月曾就取回UFO殘骸一事，先後向參議院的軍事委員會及情報委員會作出機密匯報，而他今年3月向一個國防部部門匯報時，提到這些殘骸屬於「不在地球製造的飛行器」。上述參議院委員會的職員沒有回應此事。