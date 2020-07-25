美情報首長：中俄伊朗圖干預11月大選

距離今年11月的美國總統選舉還有大約100天，美國國家反間諜和安全中心主管伊瓦尼納（William Evanina）周五（24日）發表聲明，點名指控俄羅斯、中國及伊朗正採取不同行動，試圖影響大選進程，呼籲國民對外國干預要保持警覺。

伊瓦尼納警告，外國勢力入侵參選人及競選活動的私人通訊，尋求損害美國的選舉基礎設施，並持續利用在傳媒及社交媒體的具影響力措施，動搖美國選民的偏好及觀點、改變美國政策、加強挑撥離間、削弱對美國民主進程的信心。

俄羅斯涉嫌干預上屆美國大選，伊瓦尼納指俄方利用一系列的手段，在美國散播虛假信息，又指中國的目標是擴大影響力，試圖改變美國的政策氛圍、向反對中方利益的政治人物施壓、反擊針對中方的批評，而這都有可能影響選情。

至於伊朗方面，伊瓦尼納表示該國發起網上虛假信息行動，並流傳反美資訊，試圖在選舉前分化美國社會。他指俄羅斯、中國、伊朗是美方情報官員的首要關注，呼籲國民接收及轉發信息時要審慎及核實來源，並舉報可疑選舉活動。