新冠肺炎：延長失業救濟　華府擬8月再派1200美元

新冠肺炎疫情衝擊美國經濟，財長姆紐欽上周六（25日）在國會山莊與共和黨人會面後，透露共和黨周一（27日）會公布新一輪現金援助方案，擬向合資格民眾派發每人最多1200美元（約9300港元）補助。華府亦會延長上周六到期的失業救濟金，但金額由現行的每周600美元（約4650港元）分階段減少。

姆紐欽表示，延長失業救濟是總統特朗普的頭等要事，但每周600美元是荒謬及令人們不願就業，所以會大幅下調救濟金額。美媒指，白宮打算把救濟金減至每周100美元（約775港元），共和黨的參議員則考慮200美元（約1550港元），雙方大致同意分階段下調援助額，原則是金額不多於申請人上一份工薪酬的70%。

除了失業救濟金，共和黨的紓困方案還包括第二筆現金援助，姆紐欽指最快8月向民眾派發1200美元，會沿用舊的計算方法，年收入少於7.5萬美元（約58.1萬港元）可獲全額補貼；多於7.5萬美元則獲少於1200美元，實際數字按薪酬調整；年薪10萬美元（約77.5萬港元）以上不獲援助。