美國中止與中港學者交流計劃　逾1700人聯署反對

美國總統特朗普本月中旬簽署行政命令，中止對香港的優惠待遇，包括與中國內地和香港學生及學者的「富布賴特交流計劃」（Fulbright exchange program）。 該計劃的成員與曾受惠學者日前發起反對項目中止請願，至今獲超過1700人簽名支持。成員表示，鑑於中美關係現況，反而更需要計劃而非中止。

有報道指，美國國務院近日已向準備參加計劃的學者發出電郵，指2020至2021年度交流項目將「無法繼續」，但可申請參加其他國家的項目。

奧地利富布賴特委員會前負責人約翰遜（Lonnie Johnson），本月16日接受美國傳媒訪問時稱，中美兩國文化交流項目中，如此總統級別的行政干預是「史無前例」。另有報道指，中美富布賴特計劃遭到中止，是繼今年1月取消在華的和平隊項目後，又一個兩國民間交流渠道被關閉。

美國於1946年設立富布賴特交流計劃，旨在促進國際間在教育、文化和科學等領域的交流，是全球規模最大國際交流計劃之一，至今有逾30萬人參加。中國是首個參與該項目的國家，該項目已在超過160個國家受惠。