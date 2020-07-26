一級颶風漢娜登陸德州　官員憂加劇新冠疫情

大西洋今年颶風季的首個颶風「漢娜」上周六（25日）下午，在美國德州海灣沿岸兩度登陸，為當地帶來暴風雨，未來數日或出現龍捲風。州長艾博得宣布32個縣進入緊急狀態，有官員擔心惡劣天氣會導致疫情惡化，令個案大幅上升。鄰國墨西哥亦受漢娜影響，多地啟用避難中心。

一級颶風漢娜於上周六下午先後兩次登陸德州，第一次是傍晚5時左右在波特曼斯費爾德（Port Mansfield）以北登陸，第二次是在附近的甘迺迪縣。漢娜的最高持續風速達每小時145公里，當日晚上減弱至每小時120公里。

氣象局預計，周日（26日）晚雨勢會增強，有15毫米至30毫米雨量，屆時會翻起巨浪。氣象專家伯奇菲爾德（Chris Birchfield）提醒市民有可能會有災難性的洪水氾濫在各區發生。德州南部暫時錄得23毫米雨量，街道水浸，海面有湧浪，逾4萬人需要疏散。

雖然華府抗疫小組曾指德州疫情開始平穩，但颱風帶來的惡劣天氣或會加劇疫情，當地官員準備好應對。艾博特表示，會開放酒店為臨時庇護中心，避免災民過度擁擠增加病毒傳播風險。總統特朗普在Twitter表示，華府密切留意漢娜及颶風道格拉斯的情況；兗格拉斯正吹向夏威夷。