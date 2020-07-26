美警殺黑人：波特蘭第59晚示威　退役兵築人牆護群眾

美國俄勒岡州波特蘭上周六（25日）連續第59日爆發反種族主義示威，市內多地有民眾遊行示威。在連番爆發暴力衝突的聯邦法院外，有民眾再次搖晃外圍的圍欄，部分人遣責警方暴力，要求削減警隊經費。同場有多名不滿聯邦人員執法手段的退役軍人築起人牆，組成「Wall of Vets」，聲言保護民眾的示威權利。

波特蘭的聯邦法院及下城區當晚都有示威，數千人由市內東北部遊行向下城區，部分年輕人穿全身黑衣，部分人戴護目鏡。其後有少部分示威者離隊到下城區一間酒店，有人噴上「黑人的命也是命」的口號，被其他在場人士阻止。至晚上10時15分左右，約1000名示威者再次在聯邦法院外聚集，他們搖動執法人員架設的鐵欄，有「Wall of Moms」的成員在鐵欄前築人牆，Wall of Vets成員則在後排。

波特蘭近日爆出有聯邦執法人員在無表露身份的情況下，從大街帶走示威者，引發民眾及市政府不滿。當地上周五（24日）深夜再次爆發警民衝突，示威者在聯邦法院試圖用工具撬爛鐵欄，鐵欄後的警員及聯邦人員施放催淚彈及投擲閃光彈驅散，多名執法人員受傷。