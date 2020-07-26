新冠肺炎：全球確診破1620萬宗　美國及南美佔一半

全球新冠肺炎確診數持續急增，截至香港時間周日（26日）中午，全球的新冠肺炎確診病例已經超過1620萬宗，其中逾64.8萬人死亡，染疫人數逾半集中在美國及中南美洲。美國仍是疫情最嚴重的國家，超過431.5萬人染疫，逾14.9萬人死亡。

巴西、印度的確診均突破百萬大關，分別排全球二及第三，巴西累計直逼240萬人確診，死亡人數有逾8.6萬，印度是亞洲疫情最嚴重的國家，確診累計超過138萬宗，死亡人數3.2萬。

【全球新冠肺炎確診數增長時序】

2020年

1月19日：100宗

3月6日：10萬宗

4月3日：100萬宗

4月15日：200萬宗

4月28日：300萬宗

5月9日：400萬宗

5月21日：500萬宗

5月31日：600萬宗

6月8日：700萬宗

6月16日：800萬宗

6月23日：900萬宗

6月28日：1000萬宗

7月4日：1100萬宗

7月9日：1200萬宗

7月14日：1300萬宗

7月18日：1400萬宗

7月23日：1500萬宗

7月26日：1600萬宗