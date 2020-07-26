美軍2偵察機再飛南海　本月偵巡次數創新高

南海局勢緊張，據「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）平台周日（26日）消息，一架美國空軍E8C「聯合星」偵察機及一架美國海軍EP3E電子偵察機，當日出現於台灣以南的南海海域，並向西飛行，不過美國軍方尚未予以證實。另據平台統計，7月前3周中，美國軍機偵巡中國沿海與南海次數增至50次新高，甚至數度逼近中國南部沿海空域。

據報本月15日起至周日，美國軍機已連續12天現身巴士海峽向南海進行偵察。而E8C「聯合星」偵察機是一款空地監視飛機，搭載了美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，可於防區外探測、識別、分類地面目標，並實時將數據傳予後方，被外界稱為美軍空地一體作戰的「中樞神經」。該機近期已多次現身南海上空，分別是在本月的13日、15日、17日與21日。

針對美軍艦機的行為，中國軍事專家宋忠平早前曾接受官媒採訪表示，解放軍可採取抵近攔截的方式，干擾抵近偵察的美軍機，讓對方無法專心。而當美方偵察機接近中國相關空域時，解放軍亦可暫停部分軍事活動，以降低電磁頻譜信號被截獲的概率。

另一方面，據SCSPI統計，單是過去一星期，美國空軍E8C「聯合星」偵察機已有4次飛至距廣東沿海不到100海里處。SCSPI表示，美軍近期每天都派3至5架偵察機到南海，並形容隨着頻率更高、距離更近與任務更多樣，今上半年美軍在南海的空中偵巡已進入新階段。

與此同時，美國軍機自4月以來，已多次「異常逼近」中國空域，其通常闖到距中國大陸僅50到60海里處，而其中最靠近一次是在5月，一架美國海軍P8A反潛機幾乎進入海南12海里範圍內。