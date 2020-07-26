共和黨富豪不滿特朗普威脅民主　倒戈捐錢支持拜登

美國總統特朗普代表共和黨今年11月角逐連任，但不少黨內保守派的金主認為特朗普連任對民主是威脅，而且長遠影響共和黨的健康發展，紛紛支持民主黨參選人、前副總統拜登。

共和黨人背後推動一個名為「林肯計劃」的著名組織，反對特朗普連任。不少曾向它捐款的富豪稱，讓特朗普執政的民選共和黨人應受懲罰，他們當中有些人甚至希望將議會控制權轉交給民主黨。共和黨成員捐款推動屬該黨的現任總統下台的計劃前所未見，反映特朗普應對新冠肺炎疫情和反警暴的措施惹黨內不滿。

在田納西州經營規模值數以千萬計美元養豬場及穀物農場的托什（Jimmy Tosh）一直支持共和黨，他支持擁槍和低稅率，及認同特朗普對大部分議題的立場，但他投入資金支持拜登在11月大選中擊敗他。

70歲的托什說：「他所做80%的事有我都支持，但我不能忍受騙子。」他看到林肯計劃攻擊特朗普的廣告後，捐了1.1萬美元（約8.6萬港元），也考慮捐給其他共和黨人領導的團體，他稱︰「我決定在特朗普離開之前，不會再在選舉中支持共和黨候選人。」