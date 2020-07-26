新冠肺炎︰疑散播福奇創造病毒陰謀論　節目訪問臨時抽起

新冠肺炎病毒的源頭至今未有定案，美國一間廣播公司原定於上周六（25日）旗下的電視台播放一個節目，散播美國過敏與感染疾病中心主管福奇是新冠病毒創造者的陰謀論。在有關報道見街後，電視台其後決定推遲播出有關環節。

美國辛克萊廣播公司原定計劃上周六在旗下的多間地區電視台播出該節目，但在正式播出前已上載互聯網。該節目由博林（Eric Bolling）主持，他訪問了女醫學研究員克科維茨（Judy Mikovits），她指福奇在過去10年製造了冠狀病毒，然後運往中國武漢，疫情最終在該處爆發。博林認為這是「重大聲稱」（hefty claim），但沒有質疑對方說法。

博林又訪問了克科維茨的右翼律師克萊伊曼（Larry Klayman），他認為冠狀病毒源頭在美國，博林亦沒有質疑對方。博林亦訪問了女醫生薩菲爾（Nicole Saphier），她認為福奇不大可能是新冠病毒的始作俑者，指出病毒可能是實驗室人為造出，並洩漏出去。惟這個說法已遭一些專家反駁。

博林稱邀請克科維茨受訪是要挑戰她的說法，強指對方提出「重大聲稱」已算是質疑對方，他又稱不知道對方曾於具爭議的網上片段亮相，而訪問薩菲爾是要提出跟克科維茨相反的意見。