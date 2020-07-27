新冠肺炎：佩洛西斥援助方案混亂　白宮唱好經濟

美國共和黨人將於周一（27日）公布新一輪應對新冠肺炎、總值1萬億美元（約7.8萬億港元）的援助方案，白宮稱有必要縮少援助範圍，眾議院議長佩洛西批評方案混亂。有白宮官員周日（26日）透露，白宮與參議院共和黨人已就方案達成「原則協議」。

特朗普政府計劃延長即將到期的失業救濟金，由現行每周600美元（約4650港元）調低至疫情前薪金的70%；惟遭到佩洛西反對，她拒絕透露會否支持新方案。眾議院早前通過由民主黨擬訂的3萬億美元救援方案，但參議院與白宮存分歧，共和黨人突然煞停推出法案，佩洛西則直斥此舉為人民帶來痛苦。

白宮經濟顧問庫德洛周日接受有線電視新聞網絡（CNN）訪問時指，即使部分地區疫情反覆，但美國整體經濟仍正面，下半年會「V型」反彈，預料第3和第4季經濟會增長大約20%。他又表示，7月工作崗位增加，相信失業率會大幅下跌。姆紐欽亦有類似看法，他認為美國第2季經濟活動全面停頓，但是隨着重啟經濟，第3季將出現強力反彈，並稱市場普遍估計第3季經濟的升幅是17%。