汽車衝向德州示威人群　白人漢與司機理論遭槍殺

美國各地爆發支持「黑人生命很重要」（BLM）示威，在德州首府奧斯汀，一名白人男子日前推着坐輪椅的截肢黑人未婚妻參與示威時，一輛汽車衝向人群，男子上前理論時遭司機開槍擊斃。警方事後拘捕涉事司機，據報死者事發時亦攜有自動步槍。

28歲的福斯特（Garrett Foster）周日（26日）晚上約10時，攜着一支AK47自動步槍，與青梅竹馬未婚妻參加示威。期間一輛汽車不斷響號和高速衝入人群，嚇得人們四散。福斯特上前跟司機理論，突然車內有人從車窗伸出槍械指嚇，途人慌忙走避。其後數下槍聲響起，之後有人發現福斯特中槍，他被送院搶救後不治。

一名目擊者在社交網，上載事發前在現場訪問福斯特的片段。福斯特指參加示威是要抗議警暴，為像其妻子般的黑人平權，又指帶槍傍身是實踐憲法賦予的權利。另有目擊者表示，在示威及遭槍擊過程中，福斯特都沒有舉槍指向任何人。警方除拘捕開槍司機外，他們尚在追緝另一名曾開槍的疑犯。在德州，民眾可以合法擁槍及攜槍外出。