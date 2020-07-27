搶攻艾奧瓦州　拜登批特朗普對疫情舉白旗

美國大選戰況白熱化，民主黨的總統參選人、前副總統拜登周日（26日）以視像形式，出席傳統搖擺州艾奧瓦州的民主黨籌款活動。他強調，該州是挑戰對手特朗普總統之位的「關鍵戰場州份」，又批評對方向新冠肺炎疫情「舉白旗投降」。特朗普陣營則反駁，特朗普過去4年都有到訪艾奧瓦州，但拜登到選前才拍片向該州民主黨金主講話。

根據上月民調，特朗普在艾奧瓦州的支持度領先拜登1個百分點。特朗普在去屆大選，以9個百分點勝過當時的民主黨候選人希拉妮，奪回共和黨在再前一屆大選中，敗於前總統奧巴馬和拜登班子的艾奧瓦州。拜登周日在民主黨名人堂活動播出的片段中，直言︰「艾奧瓦州是我們選戰的關鍵戰場州份，我們要竭盡所能，確保民主黨11月能贏得艾奧瓦州。」

拜登在3分半鐘的預錄演說片中，強調美國要團結起來，與工人、病人、弱勢社群並肩同行，「我們會為我國的靈魂勝出選戰」。他又指，在疫情嚴峻，「我們需要領袖，而不是像總統（特朗普）一樣，不承認瘟疫威脅、只是舉白旗投降。」

艾奧瓦州的共和黨全國代表發言人薩姆松達（Preya Samsundar）則反駁，指特朗普團隊曾多次親自現身艾奧瓦州，「但拜登直到選前100日，才僅僅向州內民主黨捐款人，錄了一段3分鐘的讀稿預錄片。」特朗普去年在該州初選前有現身造勢，副總統彭斯在疫情期間亦曾數度出訪該州。薩姆松達反問︰「（選前）只剩100天，誰真正關心艾奧瓦州，已很明顯。」