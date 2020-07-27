Google涉監管不力　允企業廣告現假新聞網

互聯網公司Google被指容許違反其政策的網頁與其廣告平台合作，每年賺取過百萬英鎊收入。英國《星期日泰晤士報》周日（26日）報道，當地5間企業所投放的廣告，出現在散播新冠肺炎及疫苗危險及失實資訊的網頁，這些企業已要求Google下架有關其品牌的廣告。

英國電子零售商「Currys PC World」、運動品牌「JD Sports」、蘇富比拍賣行、服裝品牌「Jigsaw」及國際管理諮詢公司埃森哲（Accenture）要求Google在一些網頁移除其品牌的廣告，指這些網頁涉嫌散布錯誤資訊，包括新冠肺炎疫苗導致自閉症、接種疫苗的人被植入追蹤晶片。

其中一則「Currys PC World」的廣告，旁邊附上微軟始創人蓋茨的語句：「會把你的身份連接到疫苗接種紀錄」。「JD Sports」的廣告則配有世衞總幹事譚德塞的相片，並寫上疫苗將配備「會追蹤你」的晶片。在埃森哲廣告的附近，則有一段中國「從加拿大偷走新冠病毒及製成武器」的文字。

非牟利組織「反數碼仇恨中心」的研究顯示，4個有關的假資訊網站每年有5億人訪問，估計每年透過網絡廣告平台Google AdSense賣廣告賺取350萬鎊（約3500萬港元），而這些網站都被Google視為合作夥伴，為受歡迎的品牌網站下廣告。

該中心的行政總裁哈邁德（Imran Ahmed）警告，這是將知名品牌的廣告放在錯誤及誤導資訊旁邊，令危險的說法合理化，而這些品牌無意中讓假新聞網站毒害更多讀者。Google已採取行動及改革，清除旗下新聞服務的新冠肺炎錯誤資訊，並已抽起被發現違反政策的廣告。Google表示由下月起，禁止在宣傳新冠肺炎陰謀論的網站展示廣告。

Google YouTube 醜聞不絕：