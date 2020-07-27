特朗普倡邀俄羅斯重返G7　德外長明言拒絕

今年七大工業國集團（G7）峰會因新冠肺炎疫情而押後，主辦國美國的總統特朗普此前表示有意邀請俄羅斯重返G7，引起爭議。德國傳媒周一（27日）刊登外長馬斯（Heiko Mass）的訪問，他明言拒絕特朗普邀請俄羅斯總統普京出席G7峰會的建議。

馬斯表示，俄羅斯能夠透過推動和平解決烏東衝突，從而推動自己重返G7；但在俄羅斯和平解決吞併克里米亞和烏克蘭問題之前，見不到任何允許其重返G7的可能性。馬斯指，目前德俄關係在很多方面都很困難，但形容要解決敍利亞、利比亞和烏克蘭等地的衝突，仍需與俄羅斯合作，而非對抗。

馬斯又指，反對特朗普建議並非針對俄羅斯，而是因為「G7和二十國集團（G20）是兩個相互協調的模式，我們不再需要G11、G12」。俄羅斯在2014年吞併克里米亞後，被逐出當時的八國集團，但仍然是G20的成員國。

德國在今年7月1日，接任為期6個月的歐盟主席國職位，負責斡旋利比亞和烏克蘭地區的衝突。馬斯稱︰「俄羅斯必須為此付出，但其在烏克蘭問題上的進程很緩慢。」