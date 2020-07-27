孟晚舟引渡聆訊再開審　或曝美加更多執法內情

中國科企華為太子女孟晚舟的引渡案未平，加拿大時間周一（27日）將再次舉行公開聆訊，或將披露更多加拿大安全情報局（CSIS）與美國聯邦調查局（FBI）相關庭審文件，令孟晚舟被捕過程的更多內情曝光。除周一當日的聆訊外，其餘3日聆訊將閉門進行。

加媒月中披露呈堂的CSIS備忘錄內容，顯示CSIS於2018年12月1日、即孟在溫哥華被捕當日，接到FBI的拘捕請求後，警告拘捕孟晚舟是顯著的中美及中加事件，將震動世界。加拿大全球事務部的南亞事務總監哈特曼（David Hartman）上月就此向法庭提交書面陳述，警告披露美加執法敏感資訊，將損害中加關係、加拿大人民利益、甚至抗疫進程。

哈特曼在文件中又提及，被中國扣留的加國公民康明凱和斯派佛，以及中國叫停進口加拿大油菜籽等，直指︰「中國恒常地因為其行為所導致的結果而怪罪他國政府，卻不會檢視其自身行徑如何影響國際對中國的觀感。」文件指，為了保護加拿大利益，法庭應避免再公開美加執法敏感情報，以免中加複雜關係進一步惡化。

此外，華為亦成為中國與印度近日關係惡化事件中的磨心，中印邊境流血衝突觸發印度民眾發起抵制中國貨品的浪潮。印度《經濟時報》周一報道，華為已將其今年對印度市場的營業額目標，由7億至8億美元（約54.6至62.4億港元），大降50%至3.5億至5億美元（約27.3至39億港元）。據報，華為更已解僱了6至7成的印度員工。

美國國務卿蓬佩奧早於月中宣布，將對侵犯人權的中國科技公司的僱員實施入境簽證限制，包括華為。他周日（26日）再在Twitter發文，點名直斥︰「如果你正與華為做生意，你等於是與打壓人權者做生意。」重申國務院對部分協助華為等公司的部分員工實施簽證限制，但無公布詳情。