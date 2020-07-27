警鎮壓手無寸鐵示威者　波特蘭女裸體對抗

美國俄勒岡州波特蘭的反種族主義示威不斷，早前有一名女子裸體坐在大街對抗防暴警員，這位身份不明的女性被稱為「裸體的雅典娜」，成為熱話。該女子周日（26日）受訪，透露自己是一名性工作者，當日因警方鎮壓示威時擺出「戰士」的模樣而感憤怒，決定脫衣對抗他們。

事緣7月18日凌晨，一名記者採訪波特蘭示威時，見到一名女子突然全裸坐在十字路口，只戴口罩及帽，對面是一排防暴警員，在場人士都嚇壞了。記者拍下女子坐在地上、張開兩腿的相片，上載社交網後引來網民熱議，當時人們都不知女子的身份及用意，給她起了「裸體的雅典娜」的稱號。

該女子受訪時化名Jen，稱自己是30來歲的性工作者，所以在公眾地方裸體很平常。她形容自己當晚冷靜得來又害怕，感覺身處風眼，無計劃過要脫衣，但見到警員站得像「我們（警員）是戰士，他們（示威者）不是」，於是激起怒火，決定全裸對抗警方，直指這樣是她對政治的表達。她又指，因為有警員向她的腳部射不明物件，才會坐成相片中的姿勢。Jen稱，示威者當時手無寸鐵，她只想讓警員看看人們向甚麼人開火。