新冠肺炎︰共和黨新紓困案　大削失業金惹反對

美國經濟受新冠肺炎疫情重創，華府上一輪救市的失業救濟金措施到期在即，但民主共和兩黨就新紓困案仍拉鋸不斷。共和黨參議員與白宮周一（27日）推出1萬億（約7.8萬億港元）紓困方案，措施包括派錢1200美元（約9360港元），但失業救濟金則縮水三分之二。方案兩面不討好，民主黨批評預算太少的同時，共和黨內亦出現太昂貴的反對聲。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周一公布方案，形容措施是為了讓學生和上班族重返學校和工作、以及保護企業免受控告的「度身訂造」計劃，名為「療愈法案（HEALS Act）」。原有的每周600美元（約5080港元）失業救濟金將於本周到期，新方案將失業金大減至每周200美元（約1560港元），但另再加碼派錢1200美元。

方案亦包括向小企業和低收入地區企業，分別提供1900億美元和1000億美元（約1.5萬億和7800億）貸款。該加碼預算案亦符合共和黨人關注，有向企業提供強力的法律責任保護，另向軍事和國防方面提供多300億美元（約2340億港元）資金。

但此前提出3萬億美元（約23.4萬億港元）「英雄方案（HEROES Act）」、並獲眾議院通過的民主黨，則繼續批評共和黨預算太少；麥康奈爾反批民主黨的提案是「社會主義宣言」。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則批評，共和黨在協助美國人應對失業時做得太慢太少。