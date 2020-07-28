特朗普增派聯邦人員鎮壓示威　6市長致函國會反對

美國反種族歧視示威持續，總統特朗普增派聯邦人員處理俄勒岡州波特蘭的示威，令矛盾進一步加深。美國6個城市的市長周一（27日）呼籲國會，阻撓特朗普增派聯邦人員到當地，指摘此舉令示威緊張局勢再度升級。

這6個城市分別為波特蘭、伊利諾伊州芝加哥、華盛頓州西雅圖、新墨西哥州阿爾伯克基、密蘇里州堪薩斯城以及首都華盛頓。6名市長周一致函參眾兩院的兩黨領袖，指聯邦政府的干預並沒得到當地官員的准許，並不合法，稱「我們呼籲國會通過立法，澄清這些行動是非法且令人反感的」。

美媒周一引述政府內部文件指，特朗普政府上周增派至少100名美國法警局警官，支援當局在波特蘭中心聯邦政府大樓的守衞工作；國土安全部亦正考慮派50名海關及邊防局人員前往波特蘭。聯邦警力的升級激怒示威者，武力衝突進一步升級，肯塔基州路易斯維市上周六（25日）甚至有黑人武裝民兵組織遊行。

「黑人生命很重要」運動引起各大企業對種族歧視問題的關注。滙豐控股行政總裁祈耀年在內部備忘錄中表示，非裔員工曾提及他們覺得自己在職場機會上受到忽視，故公司將為他們創造晉升機會，爭取在2025年或之前將擔任高層的非裔員工增加一倍。