特朗普戴口罩訪北卡州　力爭搖擺州回心轉意

美國總統特朗普周一（27日）出訪選戰搖擺州北卡羅萊納州，視察了州內正進行新冠病毒疫苗研製日本富士軟片工廠，期間第二次戴上口罩公開露面。美媒最新民調顯示，民主黨總統參選人拜登在北卡州的支持度，領先特朗普7個百分點。分析指，特朗普此行旨在向北卡州選民，擺出正認真應對疫情的姿態。

特朗普到訪富士軟片工廠時，發言稱︰「我相信所有美國人都會做正確的事情，但我們仍強烈建議，所有人都要特別注意保持社交距離、嚴格保持衞生，避免去人多聚會和室內酒吧，並適時戴上口罩。」這是繼月中馬里蘭州軍方醫院之行後，特朗普首次再度戴口罩露面。

特朗普期間又表示，聽到了有關疫苗的「正面消息」，認為可在年底時推出潛在疫苗。他當日宣布，衞生及公共服務部與富士軟片簽下2.65億美元（約20.7億港元）協助研發疫苗的合約。他又對經濟復甦充滿信心，並重申：「多個仍未重開的州份州長，應該重啟經濟。」

全國廣播公司周一公布的民調顯示，特朗普在北卡州支持度為44%，不及拜登的51%，後者的領先幅度進一步擴大。多次就抗疫措施與特朗普唱反調的民主黨籍北卡州州長科珀（Roy Cooper），亦以58%支持度大幅拋離共和黨對手福里斯特（Dan Forest）。哥倫比亞廣播公司（CBS）的全國民調則顯示，拜登以51%領先特朗普的41%，差距達10個百分點。