特朗普反擊社交網　要求公開內容審查機制

美國總統特朗普早前發表質疑郵寄投票會導致舞弊的貼文，被社交網Twitter附上「事實查核」連結，引起風波。特朗普周一（27日）指示國家電訊和訊息管理局（NTIA）向聯邦通訊委員會（FCC）提案，要求就1996年的《通訊規範法案》作重新詮釋，要求提高社交網監管平台內容措施的透明度。

特朗普5月簽署行政命令，尋求限制《通訊規範法案》第230條，即網絡服務供應商毋須為第三方使用者的言行負法律責任的條文。隸屬美國商務部的NTIA在周一提交的請求中表明，希望FCC要求社交網企業「公開其內容管理機制的準確情報」。FCC主席帕伊（Ajit Pai）發言人回應指，將「小心檢視該提案」。

FCC的5名委員中，民主黨籍委員羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）表明反對︰「FCC不應上釣。雖然社交網有時令人沮喪，但將這個委員會轉化為總統的言論警察不是解決之道。」共和黨籍委員卡爾（Brendan Carr）則認為，NTIA提請釋法可釐清該段法例。