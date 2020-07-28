美准研製固體火箭　加強韓軍監控半島

朝鮮半島局勢波譎雲詭之際，美國及南韓周二（28日）通過《美韓導彈指南》修訂案，解除南韓運載火箭固體燃料使用限制，意味該國今後可研製民用固體燃料運載火箭，發射在低軌道運行的軍事間諜衞星，加強對北韓的監控能力。

南韓總統府青瓦台國家安保室副部長金鉉宗周二表示，所有南韓企業、研究機構和個人在研製擁有太空載具時，今後將不受任何限制，可使用液體燃料、固體燃料或混合燃料等。他指這有助提高南韓軍方的情報、監視及偵察能力，日後可發射在500公里至2000公里高度運行的間諜衞星，令韓軍全天候監控半島。

這是美國及南韓第4次修改導彈指南，兩國2017年9月就取消對南韓研製彈道導彈的彈頭重量限制達成一致，商定把導彈最大射程由300公里提高至800公里。

南韓國防部周二向國會提交報告，指北韓軍隊正展開夏季訓練，並為勞動黨建黨75周年紀念活動做準備。至於寧邊核設施仍長期關閉，豐溪里核試場無可疑動向，但導彈相關設施仍有人員和車輛出入。美韓將審慎考慮新冠肺炎疫情等各因素，共同制定下半年聯合軍演，並採取防疫措施確保野外演習正常進行。

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