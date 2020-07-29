連鎖藥房裝人面識別技術攝影機防盜　惹種族歧視爭議

美國一間大型連鎖藥房被指在過去8年，都有在門市安裝設有人面識別技術的攝影機用作防盜之用，但由於有安裝這種攝影機的店舖大多位於低收入有色人種聚居地方，引發種族歧視的爭議。該店否認安裝攝影機涉及種族岐視，並稱近日已經停用該等攝影機。

英國傳媒報道，連鎖藥房Rite Aid自2012年起，在約200多間門市安裝了人面識別攝影機防盜，但報道聲稱，在黑人和拉丁裔人士聚居地，安裝人面識別攝影機的店舖數目比其他地方高出3倍。店方原先表示，安裝這類攝影機是用來阻嚇盜竊和暴力罪案，與種族無關；然而店方後來亦表示，因為人面識別技術帶來的種種關注，目前已經把有關的攝影機關掉。

事件的另一關注點，是店方在2018年起，轉用與中國同名公司有密切關係的美國DeepCam公司旗下的產品。報道指，美國DeepCam的始創人之一劉靖峰，懷疑是中國「千人計劃」的成員之一，而劉在受訪時則否認自己是「千人計劃」的成員，他說自己只是曾經嘗試參與該計劃，但從來不知道自己有否加入過。美國DeepCam另一個共同始創人克納塞爾（Don Knasel）則指，美國DeepCam目前已經結業，公司也從來沒有把數據傳到中國。