新冠肺炎︰特朗普不明白福奇受歡迎　卻「沒人喜歡我」

美國政府對抗新冠肺炎疫情之際，總統特朗普與抗疫專責組的衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇，卻經常意見相左，引起關注。特朗普周二（28日）表示，自己與福奇關係非常好，但不明白為甚麼對方受歡迎，自己的民望卻不高，開玩笑問為何「沒人喜歡我」。

特朗普周一（27日）在Twitter上，轉發了一段指控福奇和民主黨人，故意阻礙使用抗瘧疾藥「羥氯喹」來治療新冠肺炎的影片。原貼文的該段影片聲稱羥氯喹是新冠肺炎的解藥，吸引千萬次觀看，事後先後被Twitter和Facebook指含有不實資訊為由，予以刪除。福奇翌日受訪時反駁指控，強調「我在任何情況下均沒有誤導美國公眾」。

兩人隔空過招後，特朗普周二卻自詡︰「我和他（福奇）非常合得來，我經常同意他的意見。」但特朗普話鋒一轉，指福奇民望很高，但明明對方是為華府工作，「為甚麼我沒有獲高民望和尊重？」他指，「為我們工作」的福奇和抗疫專家比爾克斯（Deborah Birx）博士都受人敬重，「但沒人喜歡我？這只能是我的性格出問題了」。