拜登承諾改善經濟對抗種族不公　下周公布副手人選

美國民主黨總統候選人、前副總統拜登，周二（28日）在家鄉特拉華州威爾明頓出席競選活動。他批評，總統特朗普未能抗擊新冠肺炎疫情及保障人民安全，承諾一旦上任將透過經濟政策，對抗種族不公的問題。他又稱，將於下周公布副手人選。

拜登在活動上發言時，批評特朗普未有處理國內的種族問題，反而在各大城市增派聯邦人員，加劇社會不和。他指特朗普「不能抗擊疫情及保障你們安全」，又稱：「他不能改善經濟，只是激發分化和混亂，這對國家沒好處，但他並不在乎，他的選戰面臨失敗，只顧尋求救生索。」

拜登談及經濟政策時，承諾撥款300億美元（約2325億港元）或10%聯邦投資，設立「小型企業機會基金」，資助少數族裔經營的企業；並計劃撥款500億美元（約3875億港元），協助有色人種企業家在不利的地區開展業務。他亦計劃提供1.5萬美元（約11.6萬港元）聯邦稅務豁免，協助中低收入人士首次置業。他表示：「今次選舉不止是為了投票反對特朗普，而是了解民間疾苦，建立一個值得他們奮鬥的未來。」

至於競選拍檔，拜登表示會在下月第一周、即民主黨全國代表大會確認其總統候選人身份前數天公布人選。由於77歲的拜登年事已高，故其競選拍檔人選更加要經過詳細審查，他曾承諾會挑選一名女性擔任副手。