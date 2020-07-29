拜登競選團隊禁用TikTok　共和黨憂中國藉此干預大選

中國影片分享平台抖音海外版TikTok引起美國政界疑慮，共和黨參議員憂慮中國可能以此干預美國大選。民主黨總統候選人拜登競選團隊的總法律顧問出於安全考慮，周一（27日）要求團隊成員從個人和辦公用的手機中刪除TikTok。

拜登競選團隊的總法律顧問雷姆斯（Dana Remus）周一下午發出電郵，要求團隊成員避免在個人和工作設備下載和使用TikTok，強調是考慮到安全和私隱問題。電郵亦提醒成員注意員工手冊更新，不要在無意間對外透露非公開資訊；並要求在未獲得同意下不能進行股票交易，直到12月14日選舉人團投票為止。

拜登的競選團隊從沒正式出現在TikTok平台上，而美國民主黨全國委員會和共和黨全國委員會，亦曾警告其候選人和職員不要使用TikTok。此前，美國多個政府機構已採取類似的封殺措施，白宮亦考慮跟隨，但TikTok多次否認存在安全問題。

共和黨資深參議員魯比奧、柯頓等周二（28日）致函國家情報總監、國土安全部代理部長及聯邦調查局（FBI）局長，指摘TikTok審查敏感內容，另據稱中國試圖操縱社交應用程式上的政治討論，擔心中方利用TikTok來操縱政治對話，在美國人民之間搬弄是非，達到其政治目的。

信中向特朗普政府施壓，要求官員說明中國是否可能通過TikTok採取有政治影響力的行動，並在發現中國利用TikTok干預大選之時，要求根據相關法令制裁其母公司字節跳動。