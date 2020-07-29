中國漁船隊現身加拉伯戈斯群島附近　美軍關注

厄瓜多爾加拉伯戈斯群島的海域附近，近日出現一支由260艘中國漁船組成的船隊，規模是近年最大。由於中國漁船過往曾在該海域捕捉瀕危鯊魚，厄瓜多爾海軍正加強監視及戒備，聲言要通過外交渠道驅趕該批漁船。美國南方司令部周二（28日）亦在Twitter對事件表示關注。

加拉伯戈斯群島位於南美大陸以西約900公里，於1978年獲聯合國教科文組織列為世界遺產。厄瓜多爾海軍近日在該島300多公里外，發現來自中國的龐大工業捕魚船隊，但未有闖入其約300公里寬的專屬經濟海域。

厄瓜多爾前環境部長卡卡巴德斯（Yolanda Kakabadse）與首都基多前市長塞維利亞（Roque Sevilla），獲任命負責為加拉伯戈斯群島制訂保護戰略。卡卡巴德斯擔心，這種規模的中國漁船隊在該區捕魚，嚴重破壞當地脆弱的海洋生態系統，為物種平衡帶來巨大威脅。

塞維利亞表示，希望透過外交努力，要求中方撤走漁船，並將求助保護移徙物種的國際協議，加強該國的立場。他們亦考慮將專屬經濟海域擴大到各島周圍約560公里，與厄瓜多爾大陸的經濟海域相連，以逼走目前停在兩者之間國際水域的中國船隊；同時尋求與鄰國哥斯達黎加、巴拿馬和哥倫比亞建立海洋保護區。

厄瓜多爾海軍2017年在加拉伯戈斯群島海洋保護區截獲中國漁船「福遠漁冷999」，在船上搜出300噸海洋生物，當中大部分是鯊魚。厄瓜多爾國防部表示，海軍正在監視今次遠渡而來的中國船隊，並加強周邊巡邏，以避免當年事件重演。