新冠肺炎︰CDC首認對歐洲疫情反應慢　德州確診破40萬

美國西南部6個州份周二（28日）單日均錄得破紀錄的新冠肺炎死亡病例增幅，其中德州的累計確診數更突破40萬大關。疾病控制及預防中心（CDC）同日則首次承認，華府應對由歐洲傳入的疫情威脅時，反應太慢。

CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）周二接受美國廣播公司（ABC）訪問時，承認來自歐洲的疫情威脅，在美國意識到之前已經存在。他稱︰「到我們發覺歐洲疫情威脅、並對其封關時，那時已足足有2至3個禮拜內，每日有6萬人由歐洲返國。」雷德菲爾德坦承「有錯誤」和「失敗」，但表示當時華府已盡力作出最佳判斷。

但雷德菲爾德又指，對美國抗疫進程感樂觀，並稱︰「如果人們戴上口罩，就能打敗病毒。」不過，國內周二再多逾1200人病死，為5月以來最大增幅；其中加州、德州、阿肯色州、佛州、蒙大拿州和俄勒岡州的死亡個案單日增幅均創新高。

德州同日新增逾6000確診，成為第四個病例總數破40萬的州份。在加州，拉美裔聚居地區疫情尤其嚴重，州內半數確診者為拉美裔人士。